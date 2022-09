Zijn schilderkunsten verbazen iedereen: “Zo’n man moet ik ook hebben!” (video)

Een hele muur schilderen in een dikke halve minuut tijd? Dat is het kunstje waarmee een bebaarde schilder momenteel de wereld verovert op sociale media. Het filmpje waarin hij een volledige muur een likje verf geeft in 35 seconden is eentje die druk bekeken wordt.

Op het TikTok-kanaal van ‘work.in.progress_tv’ werd een video gepubliceerd van een onbekende schilder die een neutraal gekleurde muur in luttele seconden omtovert tot een helder roze. De man gebruikt daarbij een grote verfroller, enkel de randen en het fijnere werk zijn al voorbereid. Het moment dat de kerel als een niet te stoppen orkaan de rest van de muur verft wordt druk besproken in de comments.

1 miljoen

Ondertussen haalde de video de kaap van één miljoen views én sprokkelden de beelden 103.000 likes. Eén persoon verklaart wanhopig: “Mij kostte het drie dagen en tien emotionele breakdowns vooraleer ik mijn slaapkamer had geschilderd en dan zie ik nu dit…”. Een andere kijker merkt op dat zij gelukkig die verfskills niet heeft, want anders zou ze wekelijks voor een ander kleurtje kiezen. Maar velen zijn het erover eens: “Het is prachtig om zien!”

Foto: TikTok