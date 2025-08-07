WOW: Pasgetrouwd koppel verlaat de kerk. Wat volgt? Pure chaos! (video)

Met rijst gooien op een bruiloft betekent dat je het pasgetrouwde koppel vruchtbaarheid en geluk toewenst…

En als die wens ook echt uitkomt, dan zal onderstaand koppel enorm veel kindjes krijgen en dagelijks winnen met de lotto. Op de deunen van ‘Gimme Gimme Gimme’ stappen ze samen de kerk uit. Maar er valt al meteen iets op.

Parasol

Hoewel het op de mooiste dag van hun leven nu niet bepaald zonnig was, komt het pasgetrouwd stel toch naar buiten met een parasol in de hand. Beetje gek, maar niet veel later wordt meteen duidelijk waarom! Ze krijgen namelijk een meer dan stevige lading rijst of graan over zich heen. Dat zorgt voor de nodige chaos, maar het levert ook enorm leuke beelden op. Kijk maar!