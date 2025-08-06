WOOPS: Vrachtwagentje wil inschepen, maar mist de boot! (fails)

Jawel hoor, we hebben weer een tafereeltje gevonden uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Kernwoord van de dag? Overschatten. Dat had de chauffeur van onderstaand vrachtwagentje mogelijk gedaan toen hij voordien zijn voertuig aan het laden was. Want bij het inschepen blijkt dat een kleine helling al te moeilijk is. En dan gaat het op wel heel bijzondere wijze behoorlijk mis. Kijk maar naar het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…