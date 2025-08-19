Olivia Trappeniers geniet in bikini van de zon: “Wow!” (foto)

Eerder deze maand vierde Olivia Trappeniers haar 28ste verjaardag.

En om die gebeurtenis nog even in de kijker te zetten, pakt de zangeres nu uit met een reeks leuke foto’s. Olivia deelt op Instagram wel vaker updates met haar meer dan 72.900 volgers. En da’s dus ook nu weer niet anders!

We zien Olivia Trappeniers meermaals genieten in de zon. “28”, voegt ze zelf wel behoorlijk beknopt toe. Maar haar fans? Die hebben heel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Wow!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wow”, klinkt het. “Genieten maar”, gaat het verder. “Heel leuk, Olivia”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.