Aapjes plunderen terras van Nederlandse toeristen: “Niet de zwembroek!” (video)

Niets zo leuk als samen op vakantie gaan.

Zo ook dit Nederlands koppel. Ze hadden een leuk plekje gehuurd met mooi terras en dito uitzicht. Maar met één ding hadden ze vermoedelijk geen rekening gehouden.

Op TikTok gaan nu onderstaande beelden aardig viraal. Hun vakantie op Sri Lanka werd op een bepaald moment danig verstoord door een troep wilde aapjes. “POV: je ouders zijn op vakantie in Sri Lanka”, staat er als tekst op de video. “Ze hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken dat hun koffer te zwaar is op de terugweg”, schrijft dochterlief nog als grappige tekst bij de uitleg.

“Niet de zwembroek!”

Al meteen wordt duidelijk wat het probleem is. Zo steelt één van de aapjes de zwembroek van de man. Niet veel later steken ze nog wat ander kattenkwaad uit. “Ja, wat moet ik doen?… Je zwembroek ligt in de boom. Ze gaan nu met het kleedje aan de haal…”, klinkt het. “Waar is mijn zwembroek?”, vraagt de man nog. “In de boom”, lacht de vrouw. Hoe dat allemaal verloopt, zie je in onderstaande beelden.