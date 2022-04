Actrice Katja Schuurman deelt sensuele foto: “Voel me lekker vandaag!”

Dat de Nederlands actrice Katja Schuurman ‘nogal’ populair is op Instagram, mag je zeker zeggen!

De 47-jarige dame kennen we vooral van haar acteerwerk in ‘Costa!’. En op Instagram heeft ze maar liefst 450.000 fans die haar op de voet volgen. Katja deelt dan ook geregeld leuk beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. Zo ook recent onderstaande foto.

“Voel me lekker vandaag!”

Op de sensuele foto zien we Katja Schuurman in een luchtige outfit al glimlachend poseren. “Feeling nogal lekker vandaag! Mocht jij je minder vrolijk voelen, dan hoop ik dat mijn enthousiaste energie via de ether jullie hart bereikt”, laat ze weten. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om te reageren.

“Op welke frequentie moeten we zitten?”, vraagt iemand zich af. “Bij het zien van deze foto word je al snel blij”, gaat het verder. “Mooie foto van een hele mooie vrouw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen!

Foto: Instagram