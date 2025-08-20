Jitske Van de Veire straalt in zwarte bikini: “Prachtig!” (foto’s)

HomeNieuwsEntertainmentJitske Van de Veire straalt in zwarte bikini: "Prachtig!" (foto's)
Op Instagram weet Jitske Van de Veire haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 62.400 volgers doet Jitske het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig plaatst ze daar dan ook nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

We zien Jitske languit poseren in een mooie, zwarte bikini. “🖤”, laat ze zelf kort weten. Haar fans hebben echter nog heel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Prachtig!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de enthousiaste reacties binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Mooie vrouw”, gaat het verder. “Je bent zo’n knappe vrouw”, besluit een laatste volger. Kijk maar even naar wat Jitske gedeeld heeft en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

