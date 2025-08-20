Selena Gomez toont sensuele selfie: “De knapste!” (foto)

Selena Gomez heeft wat nieuws gedeeld op Instagram, tot groot jolijt van haar fans.

De meer dan 417 miljoen volgers van de populaire zangeres krijgen geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En da’s ook nu weer gebeurd.

In een gloednieuw fotoalbum opent Selena met een sensuele selfie. Verder volgt nog een diverse lading prentjes. Zelf geeft ze geen verdere uitleg, maar haar fans laten wel uitgebreid van zich horen.

“De knapste!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “De knapste”, klinkt het. “Diva”, gaat het verder. “Je vreugde werkt aanstekelijk”, besluit een laatste volger. Kijk zelf gerust even en druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.