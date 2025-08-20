HomeNieuwsEntertainmentJade Mintjens deelt zomers plaatje en oogst lof: "Mooie foto!"
Jade Mintjens deelt zomers plaatje en oogst lof: “Mooie foto!”

Bij een leuke tijd horen dito plaatjes!

Dat vindt ook Jade Mintjens, zo blijkt. Op Instagram, waar ze maar liefst 146.000 volgers heeft, deelt de dame sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

We zien Jade Mintjens op zomerse wijze poseren voor de lens. “La dolce vita 🍷🍝🇮🇹”, voegt ze toe aan het prentje. En haar fans? Die zijn er ook snel bij om van zich te laten horen.

“Mooie foto!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto”, klinkt het. “Bomba 🔥”, gaat het verder. “Je ziet er goed uit”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar eens naar wat Jade juist gedeeld heeft:

