WOOPS: Dame wil even tonen wat ze kan, maar dat gaat op stuntelige wijze fout! (fails)

Even imponeren kan best leuk zijn!

En da’s ook exact wat onderstaande dame van plan was. Na het installeren van haar camera neemt ze iets verderop haar plaats in. Na enig getwijfel lijkt ze volledig klaar voor haar prestatie. Met een aardige sprong wil ze van start gaan. Maar niet veel later ligt ze tegen de vlakte. “Gaat alles goed met je?”, vraagt een stem op de achtergrond nog… Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…