“Ik ben 52 maar mensen zeggen dat ik er tientallen jaren jonger uitzie en dat komt NIET door dure producten” (video)

De eeuwige jeugd is een mythe, maar eerlijk is eerlijk, sommige mensen hebben gewoon enorm goeie genen. Neem nu bijvoorbeeld Ella, op TikTok terug te vinden onder de toepasselijke naam ‘agelessella’. De dame is 52 jaar oud, maar velen gokken haar tientallen jaren jonger.

En dat is blijkbaar niet te danken aan dure cosmetica of huidverzorgingsproducten. Ella zet naar eigen zeggen vooral in op gezichtsoefeningen die haar een ‘natuurlijke facelift’ geven. “Ik zie er nu een pak beter uit dan toen ik 30 jaar oud was”, zo verklaart de TikTokster. Ze geeft meteen vier tips mee aan haar volgers die gelijkaardige resultaten kunnen opleveren.

Nieuw kapsel

Baanbrekend kunnen we ze misschien niet noemen, maar ergens houden ze natuurlijk wel steek. Zo luidt tip nummer één dat je je steeds een jong kapsel kan aanmeten mét eventueel een nieuw haarkleurtje. Een tweede tip draait om het gebruik van limoensap om een soort van natuurlijke tandbleaching te bekomen. Ten derde moeten vrouwen van een zekere leeftijd er zeker op letten dat ze de juiste cosmetica gebruiken voor hun noden. En als finale tip haalt ze de gezichtsoefeningen boven. “Ik zweer het jullie, het zijn vooral die oefeningen die me er jonger doen uitzien!”, aldus de 52-jarige TikTokster.

Foto: TikTok