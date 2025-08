Papa speelt spelletje met zoon aan rand van water. En dat gaat MIS! (video)

Ha, Venetië… Het is en blijft toch een mooie plek om op vakantie te gaan.

En dat is exact wat onderstaande papa en zoon ook aan het doen waren. Blijkbaar hadden ze ook een leuk spelletje gevonden om ginds te spelen: zoonlief even boven het water laten ‘vliegen’.

Kletsnat

Dat je in Venetië niet lang moet zoeken naar wat water, is natuurlijk geweten. En dus leven vader en zoon zich stevig uit. Bij een eerste actie gaat het nog goed, maar bij een tweede poging verliest papa zijn evenwicht. En dan zou je durven denken dat het jongetje in het water valt, maar dat is toch echt niet het geval. Kijk maar even wie een nat pak overhoudt aan dit leuke avontuur…