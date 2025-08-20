‘Running Point’: Kate Hudson en haar team klaar voor de herkansing! (trailer)

Sinds het voorjaar is de serie Running Point al een echte hit. Geen verrassing dus dat de basketbal-komedie snel werd vernieuwd voor een tweede seizoen. Kate Hudson vierde dit nieuws met een selfie op Instagram samen met haar medespelers Brenda Song, Justin Theroux, Scott MacArthur, Drew Tarver en Fabrizio Guido – allemaal terug op de set voor de nieuwe opnames.

Het eerste seizoen vertelt het verhaal van Isla Gordon (Hudson), die onverwacht de leiding krijgt over het familiebedrijf: het basketbalteam van de Los Angeles Waves. Met haar beste vriendin en rechterhand Ali (Brenda Song) steeds aan haar zijde, probeert Isla zich staande te houden in een door mannen gedomineerde wereld. Daarbij moet ze omgaan met de fratsen van haar onstuimige broers (Theroux, MacArthur, Tarver en Guido) en de capriolen van kleurrijke spelers, zoals de onhandelbare rapper Travis Bugg (Chet Hanks) of de gevestigde ster Marcus Winfield (Toby Sandeman).

Ondanks alle inspanningen eindigt het seizoen met een nederlaag voor de Waves in de finale van het kampioenschap. Isla zelf komt bovendien terecht in een ingewikkelde liefdesdriehoek tussen coach Jay Brown (Jay Ellis) en haar verloofde Lev (Max Greenfield).

“Wij zijn ontzettend blij dat we de fans een tweede seizoen van Running Point kunnen geven,” vertelde Kaling aan Tudum bij de aankondiging van de verlenging. “De reacties van het publiek hebben al onze verwachtingen overtroffen — dank aan iedereen die gekeken heeft! Ook veel dank aan onze partners bij Netflix en Warner Brothers, aan Kate Hudson die deze serie draagt, en aan uitvoerend producenten Jeanie Buss en Linda Rambis, zonder wie Running Point niet had bestaan.”

