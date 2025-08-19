5 trendy hobby’s die begonnen als internetgrap

Het internet is misschien wel de beste voedingsbodem voor tijdelijke hypes en bizarre grappen. Wat vandaag begint als een meme of een luchtige challenge, kan morgen uitgroeien tot een serieuze trend waar miljoenen mensen zich mee bezighouden. Veel voorbeelden hiervan zijn op te noemen en daar vertellen we graag over in dit artikel. Deze hobby’s zijn namelijk echt ooit begonnen als grap op het internet!

1. Meme coins

Toen Dogecoin in 2013 werd gelanceerd, was het eigenlijk bedoeld als een parodie op de serieuze wereld van cryptovaluta. Het logo, een Shiba Inu hond uit een meme, benadrukte de speelse insteek. Het was helemaal niet de bedoeling dat Dogecoin een serieuze cryptomunt zou worden, maar uiteindelijk is toch gebeurd. Inmiddels is het investeren in deze cryptocurrency een serieuze hobby geworden voor zowel investeerders als beleggers.

Ontdek de beste meme coins om nu te kopen en je zult zien dat Dogecoin hier niet het enige voorbeeld van is. Expert Tessa Blokpoel geeft aan dat deze coins fors in waarde kunnen stijgen, terwijl ze eigenlijk niet functioneel zijn. Dit gebeurt met name als influencers of beroemdheden de meme coin aanraden op bijvoorbeeld sociale media.

2. Fitness challenges

Je zou denken dat fitnesstrends worden ontwikkeld door experts en sportinstituten, maar vaak komt de inspiratie gewoon van TikTok of YouTube. De planking challenge is hier een goed voorbeeld van. Hierbij lagen mensen op de raarste plekken minutenlang in plankhouding. John Guidetti heeft dat ook een tijdje gedaan nadat hij scoorde voor Feyenoord, waar hij destijds voor speelde. Oorspronkelijk was deze challenge bedoeld als grap, maar eigenlijk is het natuurlijk een serieuze workout.

Later volgden trends zoals de “10.000 stappen dans” of de “wall sit challenge”, die allebei begonnen als korte virale video’s maar daarna uitgroeiden tot dagelijkse routines voor mensen die anders nooit zouden sporten. Hierdoor kwamen ze er ook achter dat ze niet per se naar de sportschool hoeven te gaan om hun sportieve doelen te bereiken.

3. Viral recepten

Wie kent de TikTok-pasta nog, waarbij je een blok feta in de oven doet met tomaatjes en olie? Dit recept werd binnen een week een wereldwijde trend, vooral omdat zelfs mensen die niet kunnen koken, deze pasta nog konden maken. Hetzelfde gebeurde met dalgona coffee, een luchtig opgeklopte koffiedrank die viral ging tijdens de coronapandemie.

Vaak begon dit als een grap, soms gepresenteerd met komische video’s en overdreven reacties, maar werd het voor veel mensen een blijvende hobby. Foodies gingen verder experimenteren, kookten variaties op de virale recepten en deelden hun eigen creaties online. Zo groeide koken voor veel mensen uit van iets noodzakelijks naar een speelse, creatieve bezigheid. Bovendien hebben sommige mensen hier hun beroep van kunnen maken!

4. Ironische muziekgenres

Op Reddit en YouTube ontstonden in de loop der jaren muziekgenres die in eerste instantie als parodie bedoeld waren. Shanty memes zijn hier het beste voorbeeld van. Hierbij werden zeemansliederen op een humoristische manier hergebruikt, waar het nummer “Wellerman” een voorloper van is. Dit liedje ging zelfs viral, waardoor mensen wereldwijd shanty’s gingen opnemen en delen.

Wat begon als een grappige internettrend, maakte dat duizenden mensen zich verdiepten in oude muziekstijlen, instrumenten gingen leren en zelfs koortjes oprichtten. Hierdoor is uit een grap een volwaardige hobby ontstaan. Hierin komt het maken van muziek samen met een vleugje nostalgie.

5. Speedrunning van videogames

Speedrunning, het zo snel mogelijk uitspelen van een videogame, startte ooit als een absurd idee op forums. Mensen vroegen elkaar bijvoorbeeld hoe snel ze Super Mario 64 konden uitspelen. Dit begon als een kleine niche vol grapjes en inside jokes, maar ontwikkelde zich vervolgens tot een internationale subcultuur.

Inmiddels bestaan er zelfs evenementen waarin spelers livestreamen hoe ze videogames speedrunnen. Ondertussen zamelen ze geld in voor goede doelen. Voor veel hobbyisten draait speedrunning niet alleen om de prestatie, maar ook om het plezier van samen lachen, elkaars fouten analyseren en bizarre glitches ontdekken die je alleen online zou leren kennen.

Foto: Jorge Zapata on Unsplash