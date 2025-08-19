Zus van Kate Moss pakt uit met bikiniselfie: “Bloedmooie vrouw!” (foto)

Lottie Moss weet haar fans weer te verbazen!

Lottie, de 27-jarige zus van fotomodel Kate Moss, heeft wederom wat nieuws gedeeld op Instagram. Dat doet ze wel vaker, want ze heeft niet minder dan 594.000 volgers op het populaire sociale netwerk.

Deze keer krijgen haar fans een reeks zomerse beelden voorgeschoteld. Zo begint onderstaand fotoalbum al meteen met een mooie bikiniselfie. Fans van Lottie zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Bloedmooie vrouw!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Bloedmooie vrouw”, lezen we. “Ik hou van je look”, gaat het verder. “Stop met zo knap te zijn”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.