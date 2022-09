AUCH: Voor deze dames loopt hun dansje wel héél fout af (video’s)

Niets zo leuk als eens lekker uit je dak gaan!

Dat zullen ook onderstaande dames kunnen bevestigen. Zo zien we hoe ze met z’n allen lekker uitbundig aan het dansen en springen zijn. Maar plots gaat het wel héél stevig fout. De ondergrond begeeft het namelijk en het gezelschap valt integraal in een oude put! Gelukkig zonder veel ergs, zo blijkt.

Ook dansje op stoel gaat fout!

Je zou dan denken dat een dansje op een stoel al meteen een pak veiliger is. Maar ook dat blijkt niet helemaal te kloppen. In het tweede filmpje zien we hoe een vrouw het beste van zichzelf geeft. Op een stoel. Maar ook dat ‘feestje’ is van korte duur. Kijk maar!

Foto: still – Bron: VKMag