Toeriste komt iets te dicht bij olifant. Resultaat? Tegen de vlakte! (video)

Dat had ze beter niet gedaan…

Opmerkelijke beelden uit Phuket, Thailand. Daar was een toeriste samen met haar reisgezel op pad. Ze bezochten een olifantenkalfje dat rustig aan het eten was. Niets mis mee, zou je denken.

De dame in kwestie besluit om het tafereel van iets dichterbij te gaan bekijken. Ook maant ze de cameraman van dienst aan om naderbij te komen. Alles lijkt aanvankelijk prima te verlopen, maar dan heeft het olifantje er duidelijk genoeg van.

Tegen de vlakte!

Wanneer de toeriste wel érg dicht bij het dier komt, heeft laatstgenoemde er duidelijk geen zin meer in. Met een niet onaardige slag van diens slurf vliegt de dame met een luide gil tegen de grond. En dat deed blijkbaar nog pijn ook! Zo grijpt ze vrijwel meteen naar haar staartbeentje. Die heeft haar lesje wel geleerd, durven we te denken. Kijk zelf maar even: