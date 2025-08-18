Actrice Reese Witherspoon verbaast fans met badpakfilmpje: “Indrukwekkend!”

Bij een leuke tijd horen dito beelden.

Dat vindt ook Reese Witherspoon. De geliefde actrice doet het met meer dan 30.3 miljoen volgers extreem goed op Instagram. En dus pakt ze daar regelmatig uit met nieuw beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven.

Deze keer toont Witherspoon een straf filmpje. “Iedereen zegt dat mensen van deze rots springen. Ik weet het niet… Het ziet er vrij hoog uit. We proberen te beslissen of we gaan springen”, vertelt de dame. “Je zal je niet altijd klaar voelen, maar spring toch maar. De rest wordt wel duidelijk tijdens de val”, schrijft ze verder nog bij haar post. En op de beelden zelf? De beroemdheid die in badpak van de hoge rots springt.

“Indrukwekkend!”

Fans van de dame zijn onder de indruk. “Indrukwekkend”, klinkt het. “Dapper”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even door op onderstaand prentje te klikken.