Dame ontdekt dat vuurstokjes én een weelderige haarbos een GEVAARLIJKE combinatie zijn! (video)

Een leuke avond én je hebt wat te vieren?

Dan kan het best zijn dat er een flesje alcohol én wat vuurstokjes aan te pas komen. Da’s ook exact wat er gebeurt in onderstaand tafereel. Zo zien we hoe een dame met weelderige haarbos op een tafel staat. In haar hand een flesje én enkele vuurstokjes. Dat blijkt echter niet zo’n geweldige plan te zijn…

In geen tijd vat haar kapsel vuur. Dat lijkt ze zelf niet meteen te beseffen, maar enkele omstaanders schieten meteen in actie. Al valt er over één ‘reddingspoging’ nog wel wat na te praten, merken we tussen de vele verontwaardigde reacties.

“Wat doet hij met die ijsblokjes?!”

Vooraan in beeld zien we een ‘redder in nood’ het beste van zichzelf geven. Al stellen sommigen zich toch nog wat vragen over zijn ‘plan’. Zo haalt hij ijsblokjes uit een naburige emmer en begint hij die op de dame in kwestie te smijten… “Wat doet hij met die ijsblokjes?”, klinkt het. “Wat dacht die kerel nu?”, gaat het verder. “Wel schattig”, besluit een laatste TikTok-kijker nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan.