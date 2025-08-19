Thunderbolts* van Marvel Studios komt naar Disney+ (trailer)

De nieuwe Avengers bundelen hun krachten in dit spectaculaire hoofdstuk van het MCU

Marvel Studios’ Thunderbolts* verschijnt op 27 augustus op Disney+. Het nieuwste avontuur binnen het Marvel Cinematic Universe is nu rechtstreeks te streamen na zijn succesvolle passage in de bioscoop. De film behaalde bovendien een indrukwekkende 88% Certified Fresh® op Rotten Tomatoes.

De Thunderbolts worden voorgesteld als de nieuwe Avengers – een ultieme verrassing voor fans, waarin een team van buitenbeentjes samenkomt om het op te nemen tegen een dodelijke dreiging. Thunderbolts* is een avontuur boordevol actie, humor en adrenaline.

Een team vol antihelden

In Thunderbolts* brengt Marvel Studios een ongewoon gezelschap van antihelden samen: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster en John Walker. Na in een dodelijke hinderlaag van Valentina Allegra de Fontaine te zijn gelokt, worden deze desillusioneerde buitenstaanders gedwongen een gevaarlijke missie te ondernemen. Daarbij moeten ze de donkerste kanten van hun verleden onder ogen zien.

Maar de vraag blijft: zal dit disfunctionele team uit elkaar vallen, of vinden ze verlossing en worden ze iets groters – voordat het te laat is?

Ontdek Thunderbolts* exclusief op Disney+ vanaf 27 augustus.