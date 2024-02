Boze wegpiraat daagt uit met middelvinger. Maar plots? LOPEN! (fails)

Wees een heer in het verkeer…

Het is een zinnetje waar onderstaande driftkikker duidelijk nog nooit van gehoord heeft. Of hij is het even vergeten, dat kan ook. We weten niet wat er zich voorafgaand aan onderstaand tafereel juist afgespeeld heeft, maar het was duidelijk genoeg om onze hoofdrolspeler van dienst op zijn paard te krijgen.

Al van bij het begin komt hij bij de cameraman van dienst ‘verhaal halen’. Dat doet ie met een duidelijke middelvinger. Maar één ding was ie wel vergeten alvorens hij uit zijn wagen stapte: zijn handrem optrekken. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook in dit geval niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!