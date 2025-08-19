Julie Vermeire poseert in zomerse jurk op trouwfeest: “Wauw, je straalt!” (foto’s)

Wie voor een trouwfeest uitgenodigd is, draagt zelf ook graag een mooie outfit.

En dat is voor Julie Vermeire duidelijk gelukt. Met maar liefst 276.000 volgers doet ze het bijzonder goed op Instagram en is het dus ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat is ook nu weer niet anders.

We zien Julie samen met haar partner Laurins poseren voor de lens. De mooie, zomerse jurk van Julie valt duidelijk in de smaak bij haar vele fans.

“Wauw, je straalt!”

Op lovende reacties is het niet lang wachten. “Wauw, je straalt”, klinkt het. “Prachtig kleed”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.