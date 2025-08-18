Halle Berry geniet in doorschijnende outfit van het water: “Wauw!” (foto’s)

Halle Berry maakt er het beste van.

Met niet minder dan 9.1 miljoen volgers mogen we gerust stellen dat de beroemde actrice het zeer goed doet op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Doorgaans krijgen haar fans zonovergoten plaatjes te zien, maar deze keer is het toch behoorlijk bewolkt. “Het beste halen uit een bewolkte dag”, voegt ze zelf toe aan onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Halle Berry in een rode outfit genieten in het zwembad.

“Wauw!”

De lovende reacties stromen snel binnen. “Wauw”, klinkt het. “Die laatste foto”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste volger. Kijk zeker zelf even en druk op het pijltje naar rechts om ook de laatste foto te kunnen zien.