Duo heeft zich buitengesloten en zoekt creatieve oplossing. Maar dan? AUCH! (video)

Naar buiten gaan en de sleutel vergeten mee te nemen, kan best vervelend zijn.

En da’s ook exact wat er bij onderstaand tafereel aan de hand is. Nu kan je doorgaans wel met een slotenmaker óf de nodige ‘creativiteit’ een oplossing vinden. Onze pechvogels van dienst kozen duidelijk voor optie twee.

We zien hoe een man op de eerste verdieping zich door een klein raampje probeert te wringen. “Hij is binnen”, aldus een stem op de achtergrond. Toch besluit een dame nog even het laatste duwtje te geven.

Pijnlijke val

We zeggen niet dat dat extra zetje niet nodig was, maar misschien had ze dat toch beter niet gedaan. Want na haar behulpzame actie belandt ze zelf terug op de begane grond. En dat zal ze ongetwijfeld gevoeld hebben… Kijk maar!