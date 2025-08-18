WOW: Vrienden maken slapende man op wel héél brute wijze wakker (video)

Haaa, een heerlijk dutje op het strand.

Bij een frisse zeebries even de oogjes sluiten en lekker indommelen, kan geweldig zijn. Dat is ook exact wat onderstaande man deed. Liggend op een opblaasbare zetel, vertoeft hij in dromenland.

Maar al snel wordt duidelijk dat zijn vrienden wat van plan zijn. Zo wordt zijn ’tijdelijk bed’ vastgemaakt aan een jetski…

Meteen wakker!

Het kan soms moeilijk zijn om te ontwaken na een deugddoend dutje, maar we durven vermoeden dat dat bij onderstaande man geen enkel probleem was. Want niet veel later scheurt hij aan een stevig tempo over het water. Of dat nu de meest aangename manier is om wakker te worden, weten we niet. Maar het is wel een behoorlijk effectieve manier! Kijk maar…