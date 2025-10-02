Camille Dhont pakt uit met vakantie- en bikinifoto’s: “Wauw, zo mooi!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Camille Dhont. Op Instagram, waar de zangeres niet minder dan 260.000 volgers heeft, pakt ze regelmatig uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand fotoalbum krijgen we enkele leuke vakantiefoto’s te zien. “Groetjes vanuit Bali 🌼. Ps: de watervallen hier zijn niet normaal en mijn natural curls are back 🥳”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans zijn er snel bij om te laten weten wat ze van al dat leuks vinden.

“Wauw, zo mooi!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Wauw, zo mooi”, klinkt het. “Geniet ervan”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar naar wat Camille Dhont gedeeld heeft en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.