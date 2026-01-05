‘Stranger Things’: Wat brengt de toekomst voor het universum na het einde van de hoofdreeks?

Bijna tien jaar na de uitzending van het eerste seizoen is Stranger Things op 1 januari 2026 tot een einde gekomen. In totaal verschenen 42 afleveringen, verdeeld over vijf seizoenen. Hoewel het slot van de moederreeks niet bij iedereen in de smaak viel, leeft het universum verder. Netflix is duidelijk van plan zijn beroemde “gouden kip” te blijven uitbuiten.

Een eerste spin-off binnenkort te zien

De eerste afgeleide reeks binnen het universum zal een animatieserie zijn. Er werd inmiddels al een trailer vrijgegeven. Stranger Things: Kronieken van 1985 speelt zich af tussen de gebeurtenissen van seizoen twee en drie van de originele serie. We volgen opnieuw Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin en Max, die het opnemen tegen nieuwe monsters.

Ric Nobles is de bedenker van de reeks, terwijl de broers Duffer (de makers van de oorspronkelijke serie) instaan voor de uitvoerende productie. De release wordt verwacht in 2026.

Opgelet voor spoilers

In de laatste aflevering van de serie blijven nog enkele vragen onbeantwoord. Zo komen we meer te weten over het verleden van Henry (Vecna). Hij maakt onder meer gebruik van een mysterieuze rode magische steen. “Er blijven nog vragen over deze steen en zijn oorsprong”, verklaarden de broers Duffer aan Variety.

Over een nieuwe reeks voegden ze daaraan toe:

“Dit is de verhaallijn die nog verder uitgediept moet worden, en die ook zal worden uitgediept in de spin-off. Die zal alles verklaren, maar via een andere mythologie. De Mind Flayer en de Upside Down zullen dus geen rol spelen. Het is erg origineel en volledig nieuw.”

Voorlopig is er nog weinig bekend over deze spin-off. Maar één ding staat vast: het ‘Stranger Things’-universum zal nog lange tijd van zich laten horen.

Via Streamnews.be