Trouwgast onder vuur door ‘ongepaste’ outfit: “Ze wilde duidelijk de bruid overtreffen” (video)

Een Britse vrouw krijgt heel wat kritiek over zich heen nadat ze een filmpje deelde waarin ze haar outfit toont op het trouwfeest van een vriendin. “Dit is zo respectloos”, klinkt het verontwaardigd.

De vrouw, ene Sophie, woonde onlangs het huwelijksfeest van een vriendin bij. De oma van vijf kleinkinderen koos voor een zeer gedurfde bordeauxrode jurk met een extreem diepe halslijn, die weinig aan de verbeelding overliet. De bruid zelf koos voor een traditionele witte jurk. In een filmpje op TikTok tonen de dames hun outfit terwijl ze meezingen op een liedje.

Verontwaardiging

De beelden werden inmiddels al bijna twee miljoen keer bekeken. Heel wat mensen hebben echter bedenkingen bij de kledingkeuze van de oma. “Main character syndrome op de trouwdag van iemand anders”, “Dit is zo respectloos”, “Probeert ze de focus van de bruid weg te trekken, of wat?”, “Ik vind dit ongepast. Ze wilde duidelijk de bruid overtreffen” en “Haha, dat is geen vriendin”, klinkt het in het kritische kamp.

Steun

Anderen vinden haar outfit dan weer helemaal niet ongepast. “Het kan me niet schelen wat de bruid droeg, JIJ stal de show” en “Heeft niemand de caption of hashtags gelezen? GYPSY wedding… ze was gepast gekleed… en de bruid deed mee”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok