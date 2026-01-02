Tien nieuwe series waar we het meest naar uitkijken in 2026

2026 is nog maar net begonnen, maar belooft nu al een rijk gevuld seriejaar te worden, met nieuwe parels in alle genres. Samen met Streamnews selecteerden we tien nieuwe series waar we het meest naar uitkijken.

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max – 18/01)

De derde serie binnen het universum van ‘Game of Thrones’. Het verhaal speelt zich honderd jaar vóór de gebeurtenissen uit de originele reeks en volgt de avonturen van Dunk, alias Ser Duncan de Lange, samen met zijn schildknaap Aegon Targaryen (‘Egg’).

Lanterns (HBO Max)

Een nieuwe serie binnen het ‘DCU’. De Green Lanterns zijn intergalactische vredesbewakers die dankzij hun ringen over buitengewone krachten beschikken. Twee rekruten onderzoeken samen een mysterieuze moord in Nebraska.

Wonder Man (Disney+ – 27/01)

In deze nieuwe Marvel-miniserie wordt acteur Simon Williams uit Los Angeles de superheld Wonder Man. Hij moet zijn heldenbestaan echter combineren met een gewoon leven. Een intrigerende reeks in afwachting van ‘Vision Quest’, later dit jaar.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+)

Animatieserie rond het iconische personage Maul. Na de Clone Wars probeert hij zijn misdaadsyndicaat opnieuw op te bouwen op een planeet die buiten het bereik van het Keizerrijk bleef.

Spider-Man Noir (Prime Video)

Nicolas Cage kruipt in de huid van ‘Spider-Man Noir’, een alternatieve versie van de superheld, gesitueerd in het New York van de jaren 30.

Lucky (Apple TV+)

Lucky Anderson probeert te ontsnappen aan haar criminele verleden, maar wordt gedwongen nog één laatste keer terug te keren. De serie is gebaseerd op de roman van Marissa Stapley.

Stranger Things: Chroniques de 1985 (Netflix)

Het verhaal speelt zich af tussen seizoen twee en drie van ‘Stranger Things’. Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin en Max nemen het op tegen nieuwe, onbekende monsters.

The Testaments (Disney+)

Vijftien jaar na de gebeurtenissen uit ‘The Handmaid’s Tale’ volgen we het leven van drie vrouwen in hetzelfde dystopische universum.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

De serie speelt zich vijftig jaar na ‘Blade Runner 2049’ af. Op de vlucht slaat Cora de handen in elkaar met Olwen, een replicant aan het einde van haar leven, om haar broer een betere toekomst te geven.

East of Eden (Netflix)

Een gelijknamige adaptatie van het boek van John Steinbeck. In de landbouwvallei van Salinas in Californië volgen we de opeenvolgende generaties van twee families: de Trasks en de Hamiltons.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube