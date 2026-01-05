Julie Vermeire trekt warme kledij aan en dat is duidelijk nodig: “Zalig!” (foto’s/video)

Voor wie het hier al koud vindt, is Lapland zeker geen optie.

Dat bewijst Julie Vermeire op Instagram, waar ze door de jaren heen 277.000 volgers heeft weten te verzamelen. Daar toont ze dan ook met de nodige regelmaat nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en da’s ook nu niet anders.

Op onderstaande beelden zien we Julie Vermeire temperaturen van -22 graden Celsius trotseren. Dat doet ze uiteraard in geschikte outfits, waarvan ze ook even toont waaruit die bestaat.

“Zalig!”

Haar fans vinden de beelden van Julie in Lapland best leuk. En dan drukken we ons nog zacht uit. “Zalig”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even! Druk op het eerste plaatje om de video te starten en klik waar mogelijk op het pijltje naar rechts om door de fotoalbums te bladeren.