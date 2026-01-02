IJskoude les: vis grijpen loopt niet zoals gepland (video)

Toch wel 1-0 voor de vis.

Nee, vissen is niet zonder risico. Neem nu onderstaande video, waarin een visser zijn vangst laat ontsnappen, de vis op het ijs terechtkomt en de man het glibberige beestje probeert te vangen. Je kan al raden wat er gebeurt…

Koude douche

Inderdaad: de man steunt even op het ijs, maar het dunne laagje breekt meteen en de visser belandt in het ijskoude water. Het incident gebeurde onlangs in Boekovel, een populair skiresort in Oekraïne. Gelukkig raakte de man snel weer aan wal en bleef het bij een koude douche.

Foto: YouTube