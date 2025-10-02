Charlize Theron imponeert met gewaagde outfit: “De knapste vrouw ter wereld!” (foto’s)

Met meer dan 7.7 miljoen volgers doet Charlize Theron het bijzonder goed op Instagram.

De actrice, die velen kennen uit onder andere ‘Monster’ en ‘Mad Max: Fury Road’, deelt dan ook regelmatig updates uit haar dagelijkse leven. En dat was ook onlangs weer het geval.

In het fotoalbum dat ze op haar pagina plaatste, passeert Charlize meermaals in een opvallende outfit de revue. Heel veel uitleg geeft ze er zelf niet bij, maar haar fans zijn wél bereid om commentaar te geven.

“De knapste vrouw ter wereld!”

De reacties? Die zijn uiteraard zeer lovend. “De knapste vrouw ter wereld”, klinkt het. “Heel mooi met dat lange haar”, gaat het verder. “Prachtige dame”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.