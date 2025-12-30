HomeNieuwsEntertainmentEllen Callebout verbaast fans met reeks nieuwe foto's: "Prachtige outfit!"
Entertainment

Ellen Callebout verbaast fans met reeks nieuwe foto’s: “Prachtige outfit!”

R
Door R
0

Op Instagram heeft Ellen Callebout weer nieuwe beelden gedeeld.

Dat doet de dame wel vaker, aangezien ze maar liefst 393.000 volgers heeft op het populaire sociale netwerk. Deze keer gaat het om een reeks foto’s van de maand december.

Dat het een bewogen maand was, mag duidelijk zijn. Zo nam Ellen begin december afscheid van haar hond Leo. “December… Met een lach en traan ❤️”, schrijft ze bij de mooie beelden.

“Prachtige outfit!”

Al vlug stromen de reacties binnen. “Prachtige outfit”, klinkt het. “Sterkte gewenst”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Sarah Puttemans maakt reclame in bikini (foto’s)
Volgend artikel
Jade Mintjens oogst lof met deze foto’s: “Proficiat!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel