WOW: Spekgladde weg zorgt voor wel erg bizarre crash (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

We merken het hier ook: de wegen kunnen glad zijn. Dat is ook bij onderstaande video niet anders. Al van bij het begin is het meteen duidelijk: dit komt niet goed. Enkele wagens schuiven van een helling en eentje dondert zelfs een stuk de heuvel af. Allemaal gelukkig aan een gezapig tempo, maar dat maakt het er niet minder straf op. Kijk maar naar het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…