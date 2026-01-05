Jamie-Lee Six pakt uit met reeks bikinifoto’s: “Mooie bikini!”

Op Instagram weet Jamie-Lee Six haar fans weer te verbazen.

De bekende influencer doet het met meer dan 280.000 volgers bijzonder goed op het sociale netwerk. Het valt dan ook te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu, met onderstaande bikinifoto’s, niet anders. “Woke up on the island”, klinkt het vanop Gran Canaria. En haar fans? Die hebben ook wel nog wat te vertellen.

“Mooie bikini!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooie bikini”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Leuke foto’s”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.