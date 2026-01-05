HomeNieuwsEntertainmentHeidi Klum poseert halfnaakt en verbaast fans: "Wondermooie vrouw!" (foto)
Heidi Klum poseert halfnaakt en verbaast fans: “Wondermooie vrouw!” (foto)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

En dat moet je Heidi Klum geen twee keer zeggen. Op Instagram, waar ze zo’n goeie 12.7 miljoen volgers heeft, deelt het model wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

We zien Heidi bij een ondergaande zon halfnaakt poseren. “Golden hour ☀️”, houdt ze het beknopt. Haar fans? Die hebben haast niet genoeg woorden om te zeggen wat ze van het plaatje vinden.

“Wondermooie vrouw!”

Al vlug stromen de positieve reacties binnen. “Wondermooie vrouw”, klinkt het. “Heel knap”, gaat het verder. “Ik wou dat ik de zon was”, besluit een laatste volger. Kijk maar:

Foto: Joe Seer via Shutterstock

