Jade Mintjens oogst lof met deze foto’s: “Proficiat!”

Jade Mintjens pakt op Instagram uit met een nieuwe reeks beelden.

Dat doet ze daar wel vaker, aangezien de comédienne maar liefst 167.000 volgers heeft op het populaire sociale netwerk.

Deze keer gaat het om een reeks foto’s die gemaakt werden tijdens haar optreden in de Lotto Arena. “8.500 keer #bedanktomtekomen aan iedereen die er de afgelopen dagen bij was in de Lotto Arena💛🌸. Ik heb er ongelofelijk van genoten om voor jullie mijn laatste shows in België te mogen spelen! Nu nog twee maanden knallen bij onze noorderburen! 🧡”, schrijft ze onder andere bij de beelden.

“Proficiat!”

De lovende reacties stromen binnen. “Proficiat”, klinkt het. “Het was zoooooo goed”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.