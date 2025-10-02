Pommelien Thijs genoot in bikini op vakantie: “Heerlijk!” (foto’s)

Tussen haar vele optredens door vond Pommelien Thijs ook nog even de tijd om te ontspannen.

Op Instagram, waar de zangeres maar liefst 483.000 volgers heeft, deelt Pommelien wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we hoe ze onder andere in bikini geniet op vakantie. “Even weg geweest”, voegt ze toepasselijk toe. En haar fans? Die genieten duidelijk mee van de mooie beelden.

“Heerlijk!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Heerlijk”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Geniet van de rustigere momenten”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.