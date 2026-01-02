Lize Feryn poseert liefdevol met haar man Aster Nzeyimana: “Mooiste foto ooit!”

Lize Feryn heeft een innige foto gedeeld met Aster Nzeyimana. “Prachtige foto van jullie”, klinkt het in de reacties.

Lize Feryn en Aster Nzeyimana hebben het nieuwe jaar feestelijk ingezet in Costa Rica. Het koppel, dat in november vorig jaar in het huwelijksbootje stapte, geniet daar momenteel van een deugddoende vakantie. De 32-jarige actrice postte op Instagram twee liefdevolle kiekjes van hun tweetjes, met op de achtergrond een prachtige zonsondergang.

Wensen voor 2026

Haar 161.000 volgers gunnen hen alle plezier en geluk. “Prachtige foto van jullie”, “Zo mooi”, “Net een schilderijtje! De kleuren zijn perfect met je kleed! Waauw, mooiste foto ooit!”, “Héél véél liefde en een goede gezondheid gewenst” en “Geniet er samen van”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram