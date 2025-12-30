Sarah Puttemans maakt reclame in bikini (foto’s)

Al enige tijd heeft Sarah Puttemans samen met haar mama een haarverzorgingsmerk.

En daar moet natuurlijk reclame voor gemaakt worden. Dat doet Sarah echter vaak zelf. Ook nu weer staat ze model voor haar eigen merk.

We zien Sarah in bikini reclame maken voor één van haar producten. Buiten een promotekstje valt er niet veel te lezen, maar fans van het merk laten wel van zich horen.

Leuke reacties

Aan toffe commentaar geen gebrek, al is dat hier vooral in de vorm van emoticons. Zo passeren “🤍🩶”, “😍” en “❤️❤️❤️” meermaals de revue. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.