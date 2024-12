Camille Dhont deelt droevig nieuws: “Ik had zo graag nog eens naast je gezongen”

Camille Dhont heeft afscheid moeten nemen van haar opa. “Dankjewel, liefste opa, om al die jaren mijn grootste fan te zijn”, klinkt het.

Treurig nieuws voor Camille Dhont en haar familie. De 23-jarige zangeres van onder meer ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’, en ‘Rihanna’ moet in deze feestelijke periode jammer genoeg afscheid nemen van een dierbare. “Afgelopen nacht heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve opa Pierre. Ik had zo graag nog eens naast je gezongen terwijl je piano speelde. Dankjewel, liefste opa, om al die jaren mijn grootste fan te zijn. Geef oma een dikke knuffel van ons allemaal en in onze harten nemen we nooit afscheid”, klinkt het op Instagram.

Ze krijgt enorm veel steunbetuigingen van haar vele volgers. “Enorm veel sterkte! Hij zal voor altijd trots op je zijn”, “Wat een mooie opa. Veel liefs en warmte. Ik denk aan jullie”, “Vreselijk en dan nog nu net met die feestdagen”, en “Innige deelneming”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram