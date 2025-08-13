Zwangere Eline De Munck showt haar bolle buik (foto)

Eline De Munck heeft een leuke foto gedeeld waarop haar ronde buik al goed te zien is.

Twee maanden geleden maakten Eline De Munck en haar echtgenoot Michaël R. Roskam met een reeks lingeriefoto’s bekend dat ze in blijde verwachting zijn van een tweede kindje. Het kindje is uitgerekend voor december, dus het zal een goed anderhalf jaar jonger zijn dan zusje Colette, die in maart 2024 het levenslicht zag.

Studiowerk

De 37-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ postte op haar Instagram Stories een kiekje waarop ze in de studio aan het werk is. Daarop krijgen we een mooi beeld van haar prachtige bolle buik.

Geslacht blijft geheim

Over het geslacht van de baby willen Eline en Michaël niets kwijt, zo vertelden ze onlangs in een interview voor Het Laatste Nieuws. “We kennen het geslacht al, maar we willen dat niet vooraf delen. Voor mij maakt het ook niet uit, zolang het maar een gezonde en leuke baby is”, aldus Eline.

Foto: Instagram