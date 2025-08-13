Vrouw filmt eigen race vanuit haar auto, maar vergeet dat haar dakraam openstaat… (video)

Da’s pech, smartphone weg!

Op geestige beelden is te zien hoe een Amerikaanse vrouw een vriend uitdaagt tot een dragrace. Ze filmt het tafereel, maar wanneer ze haar tegenstander inhaalt en hem wil filmen, vliegt haar telefoon plots door het open dakraam. Verrassend genoeg overleeft de smartphone de klap. Meer nog: hij blijft zelfs filmen vanop de plek waar hij terechtkomt.

Stevige cover

Het filmpje kan rekenen op heel wat views én comments. “Ik wil een relatie die zo sterk is als die telefoonhoes”, “Ik dacht dat de auto overkop ging”, “Ze zei tenminste nog gedag?”, “Gelukkig kan ze om zichzelf lachen”, en “Wat hebben we vandaag geleerd?”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram