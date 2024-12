Els van Doesburg (N-VA) is zwanger en deelt meteen foto van bolle buik: “Zo welkom!”

Els van Doesburg en haar partner Peter De Roover zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. “2025 wordt een héél speciaal jaar voor jullie”, klinkt het in de reacties.

Heuglijk nieuws ten huize Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA) en federaal parlementsvoorzitter Peter De Roover (N-VA). Binnenkort loopt er bij hun thuis een kleintje rond. Els van Doesburg (35) is immers in verwachting van hun eerste kindje samen. Ze postte het fijne nieuws op Instagram, samen met een foto van haar buikje. “En dan hebben we het belangrijkste nieuws nog niet eens verteld… Nieuw leven. Zo welkom en al zo eindeloos graag gezien”, schrijft ze erbij.

Felicitaties

In geen tijd stromen de felicitaties binnen. “Wat een leuk nieuws! Dikke proficiat! Geniet van de zwangerschap!”, “Mooi buikje”, “Van harte gefeliciteerd, Peter en Els!”, “Wat een knappe mama”, en “Dikke proficiat… 2025 wordt een héél speciaal jaar voor jullie”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram