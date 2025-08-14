Is Metejoor samen met deze ex-Miss België? (foto’s)

Heeft Cupido raak geschoten bij Metejoor? De zanger werd gespot met een voormalige ‘mooiste vrouw van België’.

Twee jaar geleden kwam aan het licht dat Metejoor en zijn ex-vriendin Britt na vier jaar uit elkaar gingen. Sindsdien bleef het stil rond het liefdesleven van de 34-jarige artiest. Tot nu, misschien? Joris (zijn echte naam) werd in Knokke gezien met ex-Miss België Celine Van Ouytsel (28). Op de foto’s houden ze elkaar innig vast, wat toch meer doet vermoeden dan een gewone vriendschap.

Graag vrijgezel

Ook Celine is al een tijdje single. In december vorig jaar brak ze met Andreas, nadat ze eerder al eens uit elkaar gingen omdat hij haar bedrogen zou hebben. Onlangs zei ze in Nina nog dat ze geen probleem heeft met alleen zijn.

O nee!… zij heeft echt wel trust issues na haar vorige boys en hij heeft niet zo een mooi parcours met vrouwen afgelegd, bedrog enz…dat belooft. Ik zou hem niet nemen 😂



Bloeit daar iets moois? Celine Van Ouytsel en Metejoor knuffelend gespot in Knokke https://t.co/C7HHbK22SD — Mrs D (@MrsDDela) August 13, 2025

Foto: Instagram