Hally Berry verbaast volgers in badpak: “Je bent echt prachtig!” (foto)

Hally Berry vertoeft momenteel op vakantie met haar partner Van Hunt Jr. (54). De 58-jarige actrice van onder meer ‘Catwoman’ en ‘Monster’s Ball’ maakte er enkele geestige kiekjes, onder meer eentje waarop ze poseert in een T-shirt van de Grinch en eentje waarop ze een elegant badpak draagt. “Ik kan niet beslissen of ik stout of lief wil zijn deze kerst, maar ik heb in ieder geval ontzettend veel plezier. Fijne kerst allemaal!”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar bijna tien miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Adembenemend mooi”, “Je bent echt prachtig!”, “Net als altijd heel mooi! Zoals een goede wijn, die alleen maar beter wordt met de tijd!”, “Zo sexy!”, en “Zalige kerst, schoonheid”, aldus haar fans.

