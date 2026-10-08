Astrid Coppens kreeg oneerbaar voorstel van ‘Baywatch’-acteur: “Ik ben half gaan vluchten” (video)

Astrid Coppens heeft ooit een gênant moment meegemaakt met een acteur uit ‘Baywatch’. “Ik heb als excuus gezegd dat het eten mij misvallen was en dat ik krampen had”, lacht ze.

Astrid Coppens heeft vroeger heel wat straffe taferelen meegemaakt. Zo vertelde ze eerder dat ze gekust had met niemand minder dan Leonardo DiCaprio. Ook met een andere bekende Hollywoodacteur zou ze ooit gekust hebben, terwijl die op dat moment zelfs een relatie had.

Partnerruil

Maar daar bleef het niet bij. Zo vertelt ze op radiozender Nostalgie dat ze met haar partner ooit te gast was in een prachtige villa in Bel Air. Ze kregen er een rondleiding, onder meer langs de sauna’s en hammams beneden. En toen kwam er een wel heel opvallende vraag van de gastheer. “Ineens kregen wij een oneerbaar voorstel, eigenlijk een swingers proposal. Mijn hart begon te bonken en ik begon te zweten. Ik zei: ‘Dat ga ik niet doen hoor!’. Dan heb ik als excuus gezegd dat het eten mij misvallen was, dat ik krampen had en dat ik naar huis wou gaan. En dan ben ik er eigenlijk half gaan vluchten”, herinnert ze zich.

‘Baywatch’-acteur

Het 43-jarige model voegt eraan toe dat het om een bekende acteur ging. “Maar ik ga de naam niet noemen. Het was een acteur van ‘Baywatch’ van vroeger”, klinkt het. “David Hasselhoff?”, vraagt presentatrice Véronique De Kock. “Nee, hij niet”, verduidelijkt Astrid.

Foto: Nostalgie