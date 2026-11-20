Dit zou wel eens de gekste slaapplaats kunnen zijn die je ooit gezien hebt.

In Moab, in de Amerikaanse staat Utah, besloot een avontuurlijk koppel om de nacht door te brengen boven een diep ravijn. Ze spanden een hangnet tussen de rotswanden en maakten er een slaapplaats van. Bij het zien van de beelden hopen we vooral dat geen van beiden slaapwandelt.

Pure waanzin

Het filmpje lokt heel wat verbaasde reacties uit op sociale media. “Echt niet!”, “Dit is pure waanzin!”, “Hoe zijn ze in dat bed geraakt?”, “De enige vraag is… waarom?!” en “Belachelijk!”, klinkt het onder meer.

Foto: YouTube