Kaat Bollen openhartig over seksleven met 18 jaar oudere partner: “Ik heb geen klachten”

Kaat Bollen praat in een interview open en eerlijk over haar relatie met Humo-hoofdredacteur Bart Vanegeren. “Dat ik een BV ben, had hij misschien liever anders gezien”, klinkt het.

In april raakte bekend dat Kaat Bollen (40) samen is met Humo-hoofdredacteur Bart Vanegeren, die 18 jaar ouder is dan haar. Inmiddels vormen de twee al anderhalf jaar een koppel. En de liefde is duidelijk nog groot. “Na anderhalf jaar zitten we nog altijd in die verliefde fase. Dat is niet alleen iets voor 16-jarigen. (lacht) Dat we een latrelatie hebben, helpt. Omdat we niet altijd samen zijn, blijft het verlangen”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Geen kinderwens meer

Van het leeftijdsverschil van 18 jaar tussen haar en Bart ligt Kaat niet wakker. “Nee. Het belangrijkste is dat we in dezelfde levensfase zitten. We hebben geen kinderwens meer, zijn allebei met onze carrière bezig en delen dezelfde interesses zoals wandelen en lezen. We delen ook dezelfde humor en zijn op intellectueel vlak aan elkaar gewaagd. Dat ik een BV ben, had hij misschien liever anders gezien. Hij is veel introverter dan ik en zoekt de media niet op. Misschien omdat hij er zelf deel van uitmaakt. Maar hij neemt het erbij, omdat ik het waard ben”, lacht ze.

Golddigger

Anderen kijken wel een beetje anders tegen het leeftijdsverschil aan. “In mijn omgeving niet. Iedereen ziet dat we goed bij elkaar passen. Op straat krijgen we soms vreemde blikken. En volgens mijn vriendinnen word ik online een golddigger genoemd. Dat is een belediging voor mij én Bart, alsof een vrouw alleen om geld voor een oudere man zou kiezen. Ik heb mijn eigen carrière en huis. Ik heb geen man nodig en al helemaal niet voor zijn portefeuille”, verduidelijkt ze.

Open over seks

Een man die 18 jaar ouder is, heeft mogelijk ook meer ervaring in bed. “Ik heb geen klachten. (lacht) Goede seks draait om communicatie, niet om spectaculaire standjes. Een oudere partner kent zichzelf vaak beter en durft gemakkelijker praten over seks. Dat helpt. Ik ben ook blij dat Bart me kende voor ik bekend werd als seksuologe. Ik had geen zin in Tinder-dates met mannen die gewoon een seksuologe wilden uitproberen”, besluit ze.

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