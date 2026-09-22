Astrid Coppens kuste met bekende acteur: “Ik dacht: ‘Jij vuile bedrieger!'” (video)

Astrid Coppens heeft ooit een spannende avond beleefd met niemand minder dan Orlando Bloom. “Ik voelde mij daarna heel ambetant”, legt ze uit.

Enkele maanden geleden onthulde Astrid Coppens dat ze ooit kuste met niemand minder dan Leonardo DiCaprio. Dat was niet haar enige bijzondere ontmoeting toen ze nog in de Verenigde Staten woonde. In de videoreeks ‘For the girls & the gays’ verklapt het 43-jarige model dat ze ook kuste met Orlando Bloom (49), de Britse acteur die vooral bekend is van ‘The Lord of the Rings’ en ‘Pirates of the Caribbean’. “Een van de beste kussers die ik ooit heb gehad was Orlando Bloom. Ik had hem leren kennen op een feestje en dan zijn wij, ik achterop zijn Ducati, naar mij thuis gereden. Ik had nog wat mensen geïnviteerd en dan zijn wij beginnen dansen en wat kussen”, vertelt ze.

Victoria’s Secret

Verder dan kussen ging het niet, want Bloom had op dat moment een relatie. “Daar is het wel bij gebleven, want hij was toen nog samen met Miranda Kerr, een Victoria’s Secret-model. Ik dacht: ‘Jij vuile bedrieger!’ En achteraf voelde ik mij heel ambetant. Ik zocht op Google of ze nog samen waren of niet. Ik voelde mij al slecht, want ik ben zo geen homewrecker”, besluit ze.

Foto: Instagram